İstanbulspor-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de, 15. hafta maçları devam ediyor. Ligde oynanacak olan İstanbulspor-Bursaspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Ligde, evinde 5 maçtır kaybetmeyen İstanbulspor, Bursaspor'a karşı galibiyet arayacak. İstanbulspor, 12 maçta 21 puan toplayarak 8. sırada yer alıyor. Bursaspor ise 14 maçta 20 puan alarak 9. sırada bulunuyor. Peki, İstanbulspor-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İSTANBULSPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

1. Lig'de oynanacak olan İstanbulspor-Bursaspor maçı, bugün saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. Kovid-19 nedeniyle seyircisiz oynanacak olan mücadeleyi, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Direnç Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Anıl Usta üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT kanalları üzerinden şifresiz olarak yayınlanıyor. İstanbulspor-Bursaspor maçı da bugün saat 19.00'da TRT Spor kanalından izlenebilir.