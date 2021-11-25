Her geçen hafta şampiyonluk mücadelesinin zevkinin arttığı TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 14. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda İstanbulspor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında İstanbulspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

İSTANBULSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor - Denizlispor maçı 27 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu önemli müsabaka İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

İSTANBULSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Denizlispor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor HD, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 97, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70, Fil Box 74, Vodafone TV 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İSTANBULSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

İstanbulspor - Denizlispor maçını hakem Cihan Aydın yönetecek. AYdın'ın yardımcılıklarını Murat Şener ve Cemal Alpay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Şevket Teker görev alacak.