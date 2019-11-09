İstanbulspor - Ekol Göz Menemenspor: 1-2
İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Atchom, Ali Aytemur, Tuncer Duhan Aksu, Eslem Öztürk, Onur Ergün, Cajic (Dk. 87 Wellington), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 76 Diouf), Ali Dere (Dk. 84 Kağan Miray Bağış), Allahyar
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Cihan Aydın, Uygar Bebek, Cem Özbay
İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Atchom, Ali Aytemur, Tuncer Duhan Aksu, Eslem Öztürk, Onur Ergün, Cajic (Dk. 87 Wellington), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 76 Diouf), Ali Dere (Dk. 84 Kağan Miray Bağış), Allahyar
EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani, Ali Keten, Trtovac, Ercan Coşkun, Alberk Koç, Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Mehmet Boztepe (Dk. 88 Ali Özgün), Tayfun Aydoğan (Dk. 76 Muhammed Ali Doğan), Hüseyin Çolak, Sangare (Dk. 46 Murat Elkatmış)
GOLLER: Dk. 56 Muhsin Yıldırım (İstanbulspor) - Dk. 17 Ali Keten, Dk. 82 Murat Elkatmış (Ekol Göz Menemenspor)
KIRMIZI KART: Dk. 86 Ali Aytemur (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Eslem Öztürk, Muhsin Yıldırım (İstanbulspor) - Sangare (Ekol Göz Menemenspor)
TFF 1'inci Lig'in 11'inci haftasında Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT