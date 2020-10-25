İstanbulspor - Eskişehirspor maçı CANLI İZLE

TFF 1. Lig'de hafta sonu oynanacak olan 7. hafta maçları başlıyor. Pazar günü oynanacak olan İstanbulspor - Eskişehirspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. İstanbulspor ligde, 6 maçta aldığı 13 puanla 3. sırada bulunuyor. Bu sezon oldukça iyi bir performans sergileyen İstanbulspor, ligde evinde 3 maçtır kaybetmiyor ve toplamda 5 maçtır kaybetmiyor. Eskişehirspor ise bu sezon henüz galibiyet alamadı. 6 maçta 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Eskişehirspor, 3 puanla 17. sırada bulunuyor. Peki, İstanbulspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 7. hafta maçında İstanbulspor - Eskişehirspor karşılaşacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Zorlu mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını ise Kemal Elmas ve Anıl Usta Demir yapacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranlarında naklen ve şifresiz yayınlanacak. İstanbulspor - Eskişehirspor maçı da 25 Ekim Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS MAX HD 2, TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.

İLK 11'LER

İstanbulspor XI: Alperen Uysal, Egehan, Diouf, Tayyip Cumur, Onur, Atchom, Wellington, Melih, Rroca, Ali Yaşar, Abazaj

Eskişehirspor XI: Ekrem, Erdal, Sezgin,. Furkan, Hasan Ulaş, Onur, Berkay, Mehmet, Sholaja, Oluwadeji Alimi, Onur Arı

GOL | 21' Kristal Abazaj

İstanbulspor 1-0 Eskişehirspor