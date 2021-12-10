Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Bu kapsamda İstanbulspor ile Eyüpspor takımlarının kozlarını paylaşacağı maçı izlemek isteyenler için İstanbulspor - Eyüpspor canlı izle | İstanbulspor - Eyüpspor maçı TRT Türk canlı yayın izle linki haberimizde...

İSTANBULSPOR - EYÜPSPOR CANLI İZLE | TRT TÜRK CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

İstanbulspor - Eyüpspor maçı Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nd saat 19.00'da başladı. İstanbulspor - Eyüpspor maçı TRT Türk kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Türk, Digiturk 48, D Smart 109, Kablo TV 45, Tivibu 46, Turkcell TV+ 176, Fil Box 152, Vodafone TV 125 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İstanbulspor - Eyüpspor maçını hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ile Ogün Kamacı yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Batuhan Kolak görev alacak.

İSTANBULSPOR - EYÜPSPOR CANLI İZLE | TRT TÜRK CANLI YAYIN İZLE LİNKİ