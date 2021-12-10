Steam The Game Awards indirimleri başladı mı, ne kadar indirim var? İşte 2021 Steam The Game Awards indirimleriSon dakika! Trabzonspor Kouassi transferini resmen açıkladı!Cumartesi şenlik var! Şarkılar Bizi Söyler'de 'Roman Gecesi' yapıldığını duyan seyirciler aynı soruyu sordu! Tepki gösterdiler!Olay cümlelere ve el hareketlerine imza atan Kılıçdaroğlu, gaflarına doymuyor! Fındık'tan bile bir haber! Ordu Belediyesi'nden tokat gibi cevap: "Fındığın bundan haberi var mı?"Gittiği mekanda kendisini sahneye atarak şarkı söyleyen Pelin Öztekin'in sesi beğenilmedi! "Oyunculuğa devam bence"Kanal D full izle Camdaki Kız 23. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle youtubeNuhuset ne demek, TDK'ya göre Nuhuset kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Samsunspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Bursaspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?AÖL sınav yorumları Twitter 2021 | AÖL sınavı zor muydu, kolay mıydı 2021?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. İstanbulspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbulspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda İstanbulspor ile Eyüpspor takımları karşılaşacak. Peki İstanbulspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

İstanbulspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda İstanbulspor ile Eyüpspor takımları kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı takip etmek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında İstanbulspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Bu sorulara ilişkin cevaplar haberimizde...

İSTANBULSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor - Eyüpspor maçı 11 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanacak. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

İSTANBULSPOR - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Eyüpspor maçı TRT Türk kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Türk, Digiturk 48, D Smart 109, Kablo TV 45, Tivibu 46, Turkcell TV+ 176, Fil Box 152, Vodafone TV 125 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İSTANBULSPOR - EYÜPSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

İstanbulspor - Eyüpspor maçını hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ile Ogün Kamacı yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Batuhan Kolak görev alacak.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT