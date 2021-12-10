Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda İstanbulspor ile Eyüpspor takımları kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı takip etmek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında İstanbulspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Bu sorulara ilişkin cevaplar haberimizde...

İSTANBULSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor - Eyüpspor maçı 11 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanacak. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

İSTANBULSPOR - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Eyüpspor maçı TRT Türk kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Türk, Digiturk 48, D Smart 109, Kablo TV 45, Tivibu 46, Turkcell TV+ 176, Fil Box 152, Vodafone TV 125 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İSTANBULSPOR - EYÜPSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

İstanbulspor - Eyüpspor maçını hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ile Ogün Kamacı yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Batuhan Kolak görev alacak.