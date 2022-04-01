Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 30.hafta oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda İstanbulspor ile Gençlerbirliği arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için İstanbulspor - Gençlerbirliği maçı canlı izle | Gençlerbirliği - İstanbul maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

İSTANBULSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında İstanbulspor ile Gençlerbirliği oynanan maç, 02 Nisan 2022 Cumartesi günü Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda saat 16.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Eren Özyemişçioğlu yönetecek. Özyemişçioğlu'nun yardımcılıklarını M. Ali Akkor ve Mert Bulut yapacak.

İSTANBULSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

GENÇLERBİRLİĞİ - İSTANBUL MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında İstanbulspor ile Gençlerbirliği oynanan maç, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GENÇLERBİRLİĞİ - İSTANBUL MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

İSTANBULSPOR İLK 11

1. MUHAMMED ALPEREN UYSAL

4. MEHMET YEŞİL

5. ESLEM ÖZTÜRK

9. İBRAHİM YILMAZ

13. OĞUZHAN BERBER

20. FERHAT YAZGAN

27. VALON ETHEMI

50. MICHAEL OLOGO INAINFE

57. MELİH KABASAKAL

66. ALİ YAŞAR

98. JETMİR TOPALLİ

GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11

1. RAMAZAN KÖSE

11. RAHMETULLAH BERİŞBEK

15. AKSEL AKTAŞ

14. METEHAN MERT

17. BARIŞ ALICI

18. GÖKHAN GÜL

23. DMYTRO GRECHYSHKIN

25. LUALUA KAZENGA

4. ARDA KIZILDAĞ

33. MUHAMMED BAYIR

9. BLESSING CHIBUIKE ELEKE