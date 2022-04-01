İstanbulspor - Gençlerbirliği maçı canlı izle | Gençlerbirliği - İstanbul maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig'in 30 haftasında İstanbulspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Spor Toto 1.Lig: İstanbulspor - Gençlerbirliği maçı canlı izle | Gençlerbirliği - İstanbul maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 30.hafta oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda İstanbulspor ile Gençlerbirliği arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için İstanbulspor - Gençlerbirliği maçı canlı izle | Gençlerbirliği - İstanbul maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
İSTANBULSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında İstanbulspor ile Gençlerbirliği oynanan maç, 02 Nisan 2022 Cumartesi günü Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda saat 16.00'da başladı.
Zorlu maçı hakem Eren Özyemişçioğlu yönetecek. Özyemişçioğlu'nun yardımcılıklarını M. Ali Akkor ve Mert Bulut yapacak.
İSTANBULSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE
GENÇLERBİRLİĞİ - İSTANBUL MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında İstanbulspor ile Gençlerbirliği oynanan maç, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
GENÇLERBİRLİĞİ - İSTANBUL MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
İSTANBULSPOR İLK 11
1. MUHAMMED ALPEREN UYSAL
4. MEHMET YEŞİL
5. ESLEM ÖZTÜRK
9. İBRAHİM YILMAZ
13. OĞUZHAN BERBER
20. FERHAT YAZGAN
27. VALON ETHEMI
50. MICHAEL OLOGO INAINFE
57. MELİH KABASAKAL
66. ALİ YAŞAR
98. JETMİR TOPALLİ
GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11
1. RAMAZAN KÖSE
11. RAHMETULLAH BERİŞBEK
15. AKSEL AKTAŞ
14. METEHAN MERT
17. BARIŞ ALICI
18. GÖKHAN GÜL
23. DMYTRO GRECHYSHKIN
25. LUALUA KAZENGA
4. ARDA KIZILDAĞ
33. MUHAMMED BAYIR
9. BLESSING CHIBUIKE ELEKE