İstanbulspor - Giresunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 10. hafta maçında İstanbulspor, Giresunspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 10. hafta maçında İstanbulspor, Giresunspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. İstanbulspor ve Giresunspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 10. hafta maçında İstanbulspor sahasında Giresunspor ile 28.11.2020 16:00'da karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
İstanbulspor - Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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İstanbulspor Giresunspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Koray Gençerler(hakem), Baran Eraslan(1. Yardımcı Hakem), Utku Tunavelioğlu(2. Yardımcı Hakem), Ömer Şivka(dördüncü Hakem)
İstanbulspor İlk 11
1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 10. Onur Ergün, 17. Patrıck Etoga Atchom, 53. Papa Alıoune Dıouf, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj
Yedekler
59. Alp Arda, 4. Mehmet Yeşil, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 15. Uygar Mert Zeybek, 19. Yusuf Cihat Çelik, 20. Kamal Issah, 35. Egehan Gök, 44. Yusuf Ali Özer, 52. Tuncer Duhan Aksu, 92. Emir Gökçe
Teknik Sorumlu
Orhan Çıkırıkçı
Goller
Berkay Görmez,17.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Wellıngton Ferreıra Nascımento 28.dk, Sarı Kart Ali Yaşar 54.dk
Oyundan Çıkanlar
Ali Dere 81.dk, Berkay Görmez 81.dk, Eduart Rroca 85.dk, Krıstal Abazaj 69.dk
Oyuna Girenler
Tayyip Ebrar Cumur 81.dk, Mehmet Yeşil 81.dk, Uygar Mert Zeybek 85.dk, Egehan Gök 69.dk
Giresunspor İlk 11
15. Tolgahan Acar, 37. Kerem Kalafat, 2. Mamadou Dıarra, 22. Sadi Karaduman, 77. Hayrullah Bilazer, 6. Mehmet Taş, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 7. Abdou Razack Traore, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 10. Eren Tozlu, 99. Caner Hüseyin Bağ
Yedekler
1. Onurcan Piri, 35. Sergen Piçinciol, 4. Arda Kılıç, 85. Fatih Yılmaz, 28. Erol Can Akdağ, 19. Yasin Ozan, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 8. Helder Luıs Lopes Vıeıra Tavares, 68. İshak Doğan, 11. Marko Mılınkovıc
Teknik Sorumlu
Goller
Eren Tozlu,90+4.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Caner Hüseyin Bağ 31.dk, Sarı Kart Mehmet Taş 44.dk, Sarı Kart Hayrullah Bilazer 56.dk, Sarı Kart Mamadou Dıarra 83.dk, Sarı Kart Anthony Chıgaemezu Uzodımma 77.dk, Kırmızı Kart Sergıo Antonıo Da Luz Junıor 56.dk
Oyundan Çıkanlar
Caner Hüseyin Bağ 77.dk, Abdou Razack Traore 61.dk, Kerem Kalafat 88.dk, Anthony Chıgaemezu Uzodımma 88.dk
Oyuna Girenler
Marko Mılınkovıc 77.dk, Erol Can Akdağ 61.dk, Yasin Ozan 88.dk, Muhammed Himmet Ertürk 88.dk
TFF 1. Lig 10.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Altınordu
|11
|7
|2
|2
|17
|11
|23
|6
|2
|Ankara Keçiörengücü
|11
|6
|3
|2
|18
|9
|21
|9
|3
|Samsunspor
|11
|5
|5
|1
|15
|9
|20
|6
|4
|Adana Demirspor
|10
|5
|3
|2
|19
|9
|18
|10
|5
|İstanbulspor
|10
|5
|3
|2
|17
|9
|18
|8
|6
|Tuzlaspor
|10
|5
|3
|2
|17
|16
|18
|1
|7
|Altay
|9
|5
|1
|3
|16
|9
|16
|7
|8
|Giresunspor
|10
|4
|4
|2
|13
|12
|16
|1
|9
|Bursaspor
|11
|4
|2
|5
|19
|19
|14
|0
|10
|Balıkesirspor
|11
|4
|2
|5
|12
|15
|14
|-3
|11
|Akhisarspor
|11
|3
|4
|4
|9
|14
|13
|-5
|12
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|13
|Bandırmaspor
|11
|3
|2
|6
|13
|14
|11
|-1
|14
|Ümraniyespor
|11
|2
|4
|5
|11
|19
|10
|-8
|15
|Menemenspor
|9
|2
|3
|4
|9
|13
|9
|-4
|16
|Ankaraspor
|10
|2
|2
|6
|6
|15
|8
|-9
|17
|Boluspor
|10
|1
|4
|5
|10
|14
|7
|-4
|18
|Eskişehirspor
|11
|0
|4
|7
|5
|22
|4
|-17
TFF 1. Lig 10.Hafta Fikstür
|21.11.2020
|Giresunspor
|0-0
|Samsunspor
|21.11.2020
|Boluspor
|2-0
|Osmanlıspor FK
|21.11.2020
|Bursaspor
|1-0
|Adanaspor
|21.11.2020
|Altınordu
|1-0
|İstanbulspor
|22.11.2020
|Ankara Keçiörengücü
|6-0
|Akhisarspor
|22.11.2020
|Tuzlaspor
|0-6
|Bandırmaspor
|22.11.2020
|Adana Demirspor
|4-1
|Eskişehirspor
|23.11.2020
|Menemenspor
|1-2
|Altay
|23.11.2020
|Balıkesirspor
|1-1
|Ümraniyespor