İstanbulspor - Giresunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 10. hafta maçında İstanbulspor, Giresunspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. İstanbulspor ve Giresunspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 10. hafta maçında İstanbulspor sahasında Giresunspor ile 28.11.2020 16:00'da karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. İstanbulspor - Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN İstanbulspor Giresunspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Koray Gençerler(hakem), Baran Eraslan(1. Yardımcı Hakem), Utku Tunavelioğlu(2. Yardımcı Hakem), Ömer Şivka(dördüncü Hakem)

İstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 10. Onur Ergün, 17. Patrıck Etoga Atchom, 53. Papa Alıoune Dıouf, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj

Yedekler

59. Alp Arda, 4. Mehmet Yeşil, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 15. Uygar Mert Zeybek, 19. Yusuf Cihat Çelik, 20. Kamal Issah, 35. Egehan Gök, 44. Yusuf Ali Özer, 52. Tuncer Duhan Aksu, 92. Emir Gökçe

Teknik Sorumlu

Orhan Çıkırıkçı

Goller

Berkay Görmez,17.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Wellıngton Ferreıra Nascımento 28.dk, Sarı Kart Ali Yaşar 54.dk

Oyundan Çıkanlar

Ali Dere 81.dk, Berkay Görmez 81.dk, Eduart Rroca 85.dk, Krıstal Abazaj 69.dk

Oyuna Girenler

Tayyip Ebrar Cumur 81.dk, Mehmet Yeşil 81.dk, Uygar Mert Zeybek 85.dk, Egehan Gök 69.dk

Giresunspor

Giresunspor İlk 11

15. Tolgahan Acar, 37. Kerem Kalafat, 2. Mamadou Dıarra, 22. Sadi Karaduman, 77. Hayrullah Bilazer, 6. Mehmet Taş, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 7. Abdou Razack Traore, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 10. Eren Tozlu, 99. Caner Hüseyin Bağ

Yedekler

1. Onurcan Piri, 35. Sergen Piçinciol, 4. Arda Kılıç, 85. Fatih Yılmaz, 28. Erol Can Akdağ, 19. Yasin Ozan, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 8. Helder Luıs Lopes Vıeıra Tavares, 68. İshak Doğan, 11. Marko Mılınkovıc

Teknik Sorumlu

Goller

Eren Tozlu,90+4.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Caner Hüseyin Bağ 31.dk, Sarı Kart Mehmet Taş 44.dk, Sarı Kart Hayrullah Bilazer 56.dk, Sarı Kart Mamadou Dıarra 83.dk, Sarı Kart Anthony Chıgaemezu Uzodımma 77.dk, Kırmızı Kart Sergıo Antonıo Da Luz Junıor 56.dk

Oyundan Çıkanlar

Caner Hüseyin Bağ 77.dk, Abdou Razack Traore 61.dk, Kerem Kalafat 88.dk, Anthony Chıgaemezu Uzodımma 88.dk

Oyuna Girenler

Marko Mılınkovıc 77.dk, Erol Can Akdağ 61.dk, Yasin Ozan 88.dk, Muhammed Himmet Ertürk 88.dk

TFF 1. Lig 10.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Altınordu 11 7 2 2 17 11 23 6 2 Ankara Keçiörengücü 11 6 3 2 18 9 21 9 3 Samsunspor 11 5 5 1 15 9 20 6 4 Adana Demirspor 10 5 3 2 19 9 18 10 5 İstanbulspor 10 5 3 2 17 9 18 8 6 Tuzlaspor 10 5 3 2 17 16 18 1 7 Altay 9 5 1 3 16 9 16 7 8 Giresunspor 10 4 4 2 13 12 16 1 9 Bursaspor 11 4 2 5 19 19 14 0 10 Balıkesirspor 11 4 2 5 12 15 14 -3 11 Akhisarspor 11 3 4 4 9 14 13 -5 12 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 3 13 Bandırmaspor 11 3 2 6 13 14 11 -1 14 Ümraniyespor 11 2 4 5 11 19 10 -8 15 Menemenspor 9 2 3 4 9 13 9 -4 16 Ankaraspor 10 2 2 6 6 15 8 -9 17 Boluspor 10 1 4 5 10 14 7 -4 18 Eskişehirspor 11 0 4 7 5 22 4 -17

TFF 1. Lig 10.Hafta Fikstür