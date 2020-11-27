İstanbulspor - Giresunspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor. Haftanın zirve yarışını ilgilendiren maçlarından birisi İstanbulspor ile Giresunspor arasında oynanacak. Karşılaşma hakkında tüm detaylı bilgileri haberimizde verdik. Lider Altınordu'dan 3 puan eksiği bulunan İstanbulspor, evindeki Giresunspor maçını kayıpsız geçmek istiyor. İstanbulspor evinde toplam 4 maçtır kaybetmiyor. Ancak 1'i kupa olmak üzere son 2 resmi maçını kaybetti. Giresunspor ise İstanbulspor'un 2 puan gerisinde 15 puanla 7. sırada bulunuyor. Ligde, son 3 deplasman maçını kayıpsız geçen Giresunspor, İstanbul deplasmanından da kayıpsız devam etmek istiyor. Peki, İstanbulspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

İSTANBULSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak olan İstanbulspor - Giresunspor maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak olan iki takımın maçını hakem, Koray Gençerler yönetecek. Koray Gençerler'in yardımcılıklarını ise Baran Eraslan ve Utku Tunavelioğlu üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine tüm 1. Lig maçları TRT ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanıyor. 11. haftada oynanacak olan İstanbulspor - Giresunspor maçı da Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS MAX HD 1 ve TRT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek.

İLK 11'LER

İstanbulspor XI: Alperen, Wellington, Berkay, Ali, Onur, Atchom, Diouf, Melih, Rroca, Ali, Abazaj

Giresunspor XI: Tolgahan, Kerem, Diarra, Sadi, Hayrullah, Mehmet, Uzodimma, Traore, Luz Junior, Eren, Caner Hüseyin