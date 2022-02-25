Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 27. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda İstanbulspor ile Kocaelispor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan İstanbulspor – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

İSTANBULSPOR – KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor – Kocaelispor maçı 27 Şubat 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

İSTANBULSPOR – KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor – Kocaelispor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İSTANBULSPOR – KOCAELİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

İstanbulspor – Kocaelispor maçını hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Mehmet Ali Özer görev alacak.