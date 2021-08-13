TFF 1. Lig'de heyecan yaz aylarının ardından yeniden başlıyor. İlk hafta mücadelesinde ise İstanbulspor ile Manisaspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise internette İstanbulspor - Manisaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

İSTANBULSPOR - MANİSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbulspor ile Manisaspor arasındaki mücadele 14 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.15'de başlayacak. İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Beinsports'tan şifreli olarak, TRT Spor'dan ise şifresiz olarak yayınlanacak.

Bu karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.