İstanbulspor - Menemenspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 31. hafta maçında İstanbulspor, Menemenspor ile mücadele etti. Karşılaşma 4-0 sona erdi. İstanbulspor ve Menemenspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 31. hafta maçında İstanbulspor sahasında Menemenspor ile 18.04.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... İstanbulspor - Menemenspor Maç Sonucu ne oldu? İstanbulspor, Menemenspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İstanbulspor Menemenspor Maçının Özeti için Tıklayın İstanbulspor Menemenspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

18.04.2021 19:00

İstanbulspor Menemenspor Maçının Hakemleri

Mustafa Öğretmenoğlu(hakem), Ali Can Alp(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Uğur Sarı(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Uğurlu(dördüncü Hakem)

İstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 4. Mehmet Yeşil, 10. Onur Ergün, 15. Uygar Mert Zeybek, 17. Patrıck Etoga Atchom, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj, 90. Mirkan Aydın

Yedekler

40. Marın Ljubıc, 5. Eslem Öztürk, 6. Berkay Görmez, 9. İbrahim Yılmaz, 33. Levent Ayçiçek, 18. Koray Kılınç, 27. Valon Ethemı, 35. Egehan Gök, 54. Mehmet Uslu, 92. Emir Gökçe

Teknik Sorumlu

Saffet Akbaş

Goller

Onur Ergün,29.dk (f), Mirkan Aydın,52.dk (h), İbrahim Yılmaz,76.dk (f), Eslem Öztürk,80.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Eslem Öztürk 63.dk

Oyundan Çıkanlar

Onur Ergün 89.dk, Uygar Mert Zeybek 46.dk, Mirkan Aydın 60.dk, Eduart Rroca 46.dk, Krıstal Abazaj 79.dk

Oyuna Girenler

Egehan Gök 89.dk, Eslem Öztürk 46.dk, İbrahim Yılmaz 60.dk, Levent Ayçiçek 46.dk, Valon Ethemı 79.dk

Menemenspor

Menemenspor İlk 11

13. Batuhan Ahmet Şen, 4. Furkan Bayır, 5. Emir Han Topçu, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 16. Mahamadou Ba, 21. Ömer Şahbaş, 39. İsmail Haktan Odabaşı, 47. Omar Abdullahı Mohamed, 52. Tayfun Aydoğan, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed, 88. Rıdvan Koçak

Yedekler

34. Fatih Demirlek, 2. Yusuf Talum, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 11. Anane Tıdjanı, 14. Bekir Can Sönmez, 17. Murat Yılmaz, 22. Cem Çelik, 32. Mamadou Traore, 41. Berkay Samancı, 44. Abdulkadir Öksüz

Teknik Sorumlu

Recep Yazıcı

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Rıdvan Koçak 42.dk, Sarı Kart Ibrahım Alhassan Adamu 63.dk

Oyundan Çıkanlar

Rıdvan Koçak 85.dk, İsmail Haktan Odabaşı 70.dk, Tayfun Aydoğan 77.dk, Ibrahım Akanbı Rasheed 85.dk, Ibrahım Alhassan Adamu 70.dk

Oyuna Girenler

Yusuf Talum 85.dk, Anane Tıdjanı 70.dk, Emre Batuhan Adıgüzel 77.dk, Murat Yılmaz 85.dk, Mamadou Traore 70.dk

TFF 1. Lig 31.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 31 19 6 6 49 24 63 25 2 Adana Demirspor 31 18 7 6 54 26 61 28 3 Samsunspor 31 17 10 4 51 29 61 22 4 Altay 31 18 3 10 61 34 57 27 5 İstanbulspor 31 17 6 8 57 32 57 25 6 Altınordu 31 15 8 8 50 43 53 7 7 Ankara Keçiörengücü 31 14 7 10 40 26 49 14 8 Ümraniyespor 31 13 8 10 43 41 47 2 9 Tuzlaspor 31 14 5 12 43 45 47 -2 10 Bursaspor 31 13 4 14 50 51 43 -1 11 Bandırmaspor 31 11 6 14 40 42 39 -2 12 Boluspor 31 11 5 15 34 38 38 -4 13 Balıkesirspor 31 9 8 14 34 43 35 -9 14 Adanaspor 31 9 7 15 42 48 34 -6 15 Menemenspor 31 6 13 12 34 53 31 -19 16 Akhisarspor 31 7 5 19 33 55 26 -22 17 Ankaraspor 31 5 8 18 29 54 23 -25 18 Eskişehirspor 31 1 8 22 21 81 11 -60

TFF 1. Lig 31.Hafta Fikstür