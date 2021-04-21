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İstanbulspor - Menemenspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 31. hafta maçında İstanbulspor, Menemenspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İstanbulspor - Menemenspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 31. hafta maçında İstanbulspor, Menemenspor ile mücadele etti. Karşılaşma 4-0 sona erdi. İstanbulspor ve Menemenspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 31. hafta maçında İstanbulspor sahasında Menemenspor ile 18.04.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

İstanbulspor - Menemenspor Maç Sonucu ne oldu?

İstanbulspor, Menemenspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

İstanbulspor Menemenspor Maçının Özeti için Tıklayın

İstanbulspor Menemenspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

18.04.2021 19:00

İstanbulspor Menemenspor Maçının Hakemleri

Mustafa Öğretmenoğlu(hakem), Ali Can Alp(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Uğur Sarı(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Uğurlu(dördüncü Hakem)

İSTANBULSPORİstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 4. Mehmet Yeşil, 10. Onur Ergün, 15. Uygar Mert Zeybek, 17. Patrıck Etoga Atchom, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj, 90. Mirkan Aydın

Yedekler

40. Marın Ljubıc, 5. Eslem Öztürk, 6. Berkay Görmez, 9. İbrahim Yılmaz, 33. Levent Ayçiçek, 18. Koray Kılınç, 27. Valon Ethemı, 35. Egehan Gök, 54. Mehmet Uslu, 92. Emir Gökçe

Teknik Sorumlu

Saffet Akbaş

Goller

Onur Ergün,29.dk (f), Mirkan Aydın,52.dk (h), İbrahim Yılmaz,76.dk (f), Eslem Öztürk,80.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Eslem Öztürk 63.dk

Oyundan Çıkanlar

Onur Ergün 89.dk, Uygar Mert Zeybek 46.dk, Mirkan Aydın 60.dk, Eduart Rroca 46.dk, Krıstal Abazaj 79.dk

Oyuna Girenler

Egehan Gök 89.dk, Eslem Öztürk 46.dk, İbrahim Yılmaz 60.dk, Levent Ayçiçek 46.dk, Valon Ethemı 79.dk

MENEMENSPORMenemenspor

Menemenspor İlk 11

13. Batuhan Ahmet Şen, 4. Furkan Bayır, 5. Emir Han Topçu, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 16. Mahamadou Ba, 21. Ömer Şahbaş, 39. İsmail Haktan Odabaşı, 47. Omar Abdullahı Mohamed, 52. Tayfun Aydoğan, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed, 88. Rıdvan Koçak

Yedekler

34. Fatih Demirlek, 2. Yusuf Talum, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 11. Anane Tıdjanı, 14. Bekir Can Sönmez, 17. Murat Yılmaz, 22. Cem Çelik, 32. Mamadou Traore, 41. Berkay Samancı, 44. Abdulkadir Öksüz

Teknik Sorumlu

Recep Yazıcı

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Rıdvan Koçak 42.dk, Sarı Kart Ibrahım Alhassan Adamu 63.dk

Oyundan Çıkanlar

Rıdvan Koçak 85.dk, İsmail Haktan Odabaşı 70.dk, Tayfun Aydoğan 77.dk, Ibrahım Akanbı Rasheed 85.dk, Ibrahım Alhassan Adamu 70.dk

Oyuna Girenler

Yusuf Talum 85.dk, Anane Tıdjanı 70.dk, Emre Batuhan Adıgüzel 77.dk, Murat Yılmaz 85.dk, Mamadou Traore 70.dk

TFF 1. Lig 31.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor31196649246325
2Adana Demirspor31187654266128
3Samsunspor311710451296122
4Altay311831061345727
5İstanbulspor31176857325725
6Altınordu3115885043537
7Ankara Keçiörengücü311471040264914
8Ümraniyespor31138104341472
9Tuzlaspor3114512434547-2
10Bursaspor3113414505143-1
11Bandırmaspor3111614404239-2
12Boluspor3111515343838-4
13Balıkesirspor319814344335-9
14Adanaspor319715424834-6
15Menemenspor3161312345331-19
16Akhisarspor317519335526-22
17Ankaraspor315818295423-25
18Eskişehirspor311822218111-60

TFF 1. Lig 31.Hafta Fikstür

17.04.2021Adana Demirspor3-0Giresunspor
17.04.2021Ankara Keçiörengücü0-1Tuzlaspor
18.04.2021İstanbulspor4-0Menemenspor
18.04.2021Akhisarspor1-1Altınordu
18.04.2021Eskişehirspor0-3Balıkesirspor
19.04.2021Bandırmaspor2-3Boluspor
19.04.2021Ümraniyespor4-3Osmanlıspor FK
19.04.2021Samsunspor4-1Bursaspor
19.04.2021Altay4-1Adanaspor
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