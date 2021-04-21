İstanbulspor - Menemenspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 31. hafta maçında İstanbulspor, Menemenspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 31. hafta maçında İstanbulspor, Menemenspor ile mücadele etti. Karşılaşma 4-0 sona erdi. İstanbulspor ve Menemenspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 31. hafta maçında İstanbulspor sahasında Menemenspor ile 18.04.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
İstanbulspor - Menemenspor Maç Sonucu ne oldu?
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İstanbulspor Menemenspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
18.04.2021 19:00
İstanbulspor Menemenspor Maçının Hakemleri
Mustafa Öğretmenoğlu(hakem), Ali Can Alp(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Uğur Sarı(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Uğurlu(dördüncü Hakem)
İstanbulspor İlk 11
1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 4. Mehmet Yeşil, 10. Onur Ergün, 15. Uygar Mert Zeybek, 17. Patrıck Etoga Atchom, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj, 90. Mirkan Aydın
Yedekler
40. Marın Ljubıc, 5. Eslem Öztürk, 6. Berkay Görmez, 9. İbrahim Yılmaz, 33. Levent Ayçiçek, 18. Koray Kılınç, 27. Valon Ethemı, 35. Egehan Gök, 54. Mehmet Uslu, 92. Emir Gökçe
Teknik Sorumlu
Saffet Akbaş
Goller
Onur Ergün,29.dk (f), Mirkan Aydın,52.dk (h), İbrahim Yılmaz,76.dk (f), Eslem Öztürk,80.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Eslem Öztürk 63.dk
Oyundan Çıkanlar
Onur Ergün 89.dk, Uygar Mert Zeybek 46.dk, Mirkan Aydın 60.dk, Eduart Rroca 46.dk, Krıstal Abazaj 79.dk
Oyuna Girenler
Egehan Gök 89.dk, Eslem Öztürk 46.dk, İbrahim Yılmaz 60.dk, Levent Ayçiçek 46.dk, Valon Ethemı 79.dk
Menemenspor İlk 11
13. Batuhan Ahmet Şen, 4. Furkan Bayır, 5. Emir Han Topçu, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 16. Mahamadou Ba, 21. Ömer Şahbaş, 39. İsmail Haktan Odabaşı, 47. Omar Abdullahı Mohamed, 52. Tayfun Aydoğan, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed, 88. Rıdvan Koçak
Yedekler
34. Fatih Demirlek, 2. Yusuf Talum, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 11. Anane Tıdjanı, 14. Bekir Can Sönmez, 17. Murat Yılmaz, 22. Cem Çelik, 32. Mamadou Traore, 41. Berkay Samancı, 44. Abdulkadir Öksüz
Teknik Sorumlu
Recep Yazıcı
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Rıdvan Koçak 42.dk, Sarı Kart Ibrahım Alhassan Adamu 63.dk
Oyundan Çıkanlar
Rıdvan Koçak 85.dk, İsmail Haktan Odabaşı 70.dk, Tayfun Aydoğan 77.dk, Ibrahım Akanbı Rasheed 85.dk, Ibrahım Alhassan Adamu 70.dk
Oyuna Girenler
Yusuf Talum 85.dk, Anane Tıdjanı 70.dk, Emre Batuhan Adıgüzel 77.dk, Murat Yılmaz 85.dk, Mamadou Traore 70.dk
TFF 1. Lig 31.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|31
|19
|6
|6
|49
|24
|63
|25
|2
|Adana Demirspor
|31
|18
|7
|6
|54
|26
|61
|28
|3
|Samsunspor
|31
|17
|10
|4
|51
|29
|61
|22
|4
|Altay
|31
|18
|3
|10
|61
|34
|57
|27
|5
|İstanbulspor
|31
|17
|6
|8
|57
|32
|57
|25
|6
|Altınordu
|31
|15
|8
|8
|50
|43
|53
|7
|7
|Ankara Keçiörengücü
|31
|14
|7
|10
|40
|26
|49
|14
|8
|Ümraniyespor
|31
|13
|8
|10
|43
|41
|47
|2
|9
|Tuzlaspor
|31
|14
|5
|12
|43
|45
|47
|-2
|10
|Bursaspor
|31
|13
|4
|14
|50
|51
|43
|-1
|11
|Bandırmaspor
|31
|11
|6
|14
|40
|42
|39
|-2
|12
|Boluspor
|31
|11
|5
|15
|34
|38
|38
|-4
|13
|Balıkesirspor
|31
|9
|8
|14
|34
|43
|35
|-9
|14
|Adanaspor
|31
|9
|7
|15
|42
|48
|34
|-6
|15
|Menemenspor
|31
|6
|13
|12
|34
|53
|31
|-19
|16
|Akhisarspor
|31
|7
|5
|19
|33
|55
|26
|-22
|17
|Ankaraspor
|31
|5
|8
|18
|29
|54
|23
|-25
|18
|Eskişehirspor
|31
|1
|8
|22
|21
|81
|11
|-60
TFF 1. Lig 31.Hafta Fikstür
|17.04.2021
|Adana Demirspor
|3-0
|Giresunspor
|17.04.2021
|Ankara Keçiörengücü
|0-1
|Tuzlaspor
|18.04.2021
|İstanbulspor
|4-0
|Menemenspor
|18.04.2021
|Akhisarspor
|1-1
|Altınordu
|18.04.2021
|Eskişehirspor
|0-3
|Balıkesirspor
|19.04.2021
|Bandırmaspor
|2-3
|Boluspor
|19.04.2021
|Ümraniyespor
|4-3
|Osmanlıspor FK
|19.04.2021
|Samsunspor
|4-1
|Bursaspor
|19.04.2021
|Altay
|4-1
|Adanaspor