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İstanbulspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan 12. hafta karşılaşmaları ile sürecek. Bu kapsamda İstanbulspor ile Menemenspor karşılaşacak. Peki İstanbulspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorulara ilişkin cevaplara haberimizde yer verdik...

İstanbulspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de milli aradan önceki son karşılaşmalar ile takımlar galibiyet arayacak. Bu kapsamda ligdeki 12. hafta karşılaşmasında İstanbulspor ile Menemenspor kozlarını paylaşacak. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında İstanbulspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. Cevapları sizler için haberimizde derledik...

İSTANBULSPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor - Menemenspor maçı 5 Kasım 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu mücadele İstanbul'da, Tuzla Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak.

İSTANBULSPOR - MENEMENSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Menemenspor maçı TRT Avaz ve Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İSTANBULSPOR - MENEMENSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

İstanbulspor - Menemenspor maçının hakemi Burak Pakkan olacak. Pakkan'ın yardımcılıklarını Mehmet Ali Akkor ve Mehmet Şengül yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Mehmet Ali Özer görev alacak.

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