TFF 1. Lig'de milli aradan önceki son karşılaşmalar ile takımlar galibiyet arayacak. Bu kapsamda ligdeki 12. hafta karşılaşmasında İstanbulspor ile Menemenspor kozlarını paylaşırken 62. dakikada maçın yarıda kesilmesi "İstanbulspor-Menemenspor maçı neden durduruldu? İstanbulspor-Menemenspor maçı neden yarıda kesildi?" sorularını da beraberinde getirdi. İşte detaylar...

İSTANBULSPOR-MENEMENSPOR MAÇI NEDEN DURDURULDU? İSTANBULSPOR-MENEMENSPOR MAÇI NEDEN YARIDA KESİLDİ?

TFF 1. Lig'de milli aradan önceki son karşılaşmalarda İstanbulspor ile Menemenspor kozlarını paylaşmak için sahaya çıktı. Ancak maçın 62. dakikasında yoğun sis nedeniyle karşılaşmaya ara verildiği bildirildi. Sisin dağılmasının ardından kıyasıya mücadele devam edecek.