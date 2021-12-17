Spor Toto 1. Lig'de heyecan 18.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda İstanbulspor ile Samsunspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için İstanbulspor – Samsunspor canlı izle | İstanbulspor – Samsunspor maçı TRT SPOR canlı yayın izle linki haberimizde...

İSTANBULSPOR – SAMSUNSPOR CANLI İZLE

İstanbulspor ile Samsunspor arasında oynanan maç 20 Aralık 2021 Pazartesi günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda saat 17.30'da başladı.

Zorlu maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını ise Ekrem Kan ve Oğuz Terzi yapıyor.

İSTANBULSPOR – SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

İstanbulspor ile Samsunspor Zorlu mücadele BeIN Sports Max 1 kanalından şifreli TRT SPOR’dan ise şifresiz olarak izlenebilecek.

BeIN Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İSTANBULSPOR – SAMSUNSPOR CANLI İZLE

İSTANBULSPOR - SAMSUNSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ