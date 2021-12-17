İstanbulspor – Samsunspor canlı izle | İstanbulspor – Samsunspor maçı TRT SPOR canlı yayın izle linki
Spor Toto 1. Lig’in 18.haftasında İstanbulspor ile Samsunspor karşı karşıya geldiği maçı izlemek isteyenler için İstanbulspor – Samsunspor canlı izle | İstanbulspor – Samsunspor maçı TRT SPOR canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1. Lig'de heyecan 18.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda İstanbulspor ile Samsunspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için İstanbulspor – Samsunspor canlı izle | İstanbulspor – Samsunspor maçı TRT SPOR canlı yayın izle linki haberimizde...
İSTANBULSPOR – SAMSUNSPOR CANLI İZLE
İstanbulspor ile Samsunspor arasında oynanan maç 20 Aralık 2021 Pazartesi günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda saat 17.30'da başladı.
Zorlu maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını ise Ekrem Kan ve Oğuz Terzi yapıyor.
İSTANBULSPOR – SAMSUNSPOR CANLI İZLE
İSTANBULSPOR – SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
İstanbulspor ile Samsunspor Zorlu mücadele BeIN Sports Max 1 kanalından şifreli TRT SPOR’dan ise şifresiz olarak izlenebilecek.
BeIN Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
İSTANBULSPOR – SAMSUNSPOR CANLI İZLE