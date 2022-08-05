İstanbulspor 0 – 1 Trabzonspor maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 1.haftasında Trabzonspor rakibi İstanbulspor'u 2 golle mağlup etmeyi başardı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İstanbulspor 0 – 1 Trabzonspor maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’in yeni sezon açılış maçında İstanbulspor, Trabzonspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada ceza sahası dışında topu alan Trezeguet’in yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Jensen son anda kornere çeldi.
16. dakikada sol taraftan Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Cornelius’un kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
28. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Visca’nın ceza sahası içine yaptığı ortada Larsen’in kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

İstanbulspor 0 – 1 Trabzonspor maç sonucu

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