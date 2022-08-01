Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 1. Hafta maçlarıyla başlayacak. Bu kapsamda İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde İstanbulspor–Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: İSTANBULSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 1.haftasındaki İstanbulspor - Trabzonspor maçı 5 Ağustos 2022 Cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 21.00'da başlayacak.

Maçı yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.