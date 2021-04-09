İstanbulspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol heyecanının aralıksız sürdüğü TFF 1.Lig'de heyecan oynanan 29.hafta mücadeleleri ile sürüyor. Bu kapsamda İstanbulspor, Tuzlaspor'u ağırlayacak.

İSTANBULSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbulspor ile Tuzlaspor arasında oynanacak olan maç 9 Nisan Cuma ( bugün) oynanacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele Bein Sports Max 1 kanalından şifreli, TRT Spor HD'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını ise Kemal Mavi ve Hasan Hüseyin Tetik yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Kaplan olacak.