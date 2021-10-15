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İstanbulspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte TFF 1. Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda İstanbulspor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internette İstanbulspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

İstanbulspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 9. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden galibiyet için sahaya çıkacak TFF 1. Lig ekipleri 3 puan için ter dökecek. Bu kapsamda İstanbulspor ile Tuzlaspor takımları kozlarını paylaşacak. Bu maçı izlemek isteyen sporseverler ise internette İstanbulspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

İSTANBULSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor - Tuzlaspor maçı 18 Ekim 2021 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

İSTANBULSPOR - TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Tuzlaspor maçı TRT Spor ve Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek. 

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Erkan Akbulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Bayram Başkan görev alacak.

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