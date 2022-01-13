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İstanbulspor - Ümraniyespor canlı izle | İstanbulspor - Ümraniyespor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında İstanbulspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için İstanbulspor - Ümraniyespor canlı izle | İstanbulspor - Ümraniyespor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

İstanbulspor - Ümraniyespor canlı izle | İstanbulspor - Ümraniyespor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 20. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda İstanbulspor ile Ümraniyespor karşılaşacağı bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde maçı izlemek isteyenler için  İstanbulspor - Ümraniyespor canlı izle |  İstanbulspor - Ümraniyespor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik. 

İSTANBULSPOR - ÜMRANİYESPOR CANLI İZLE | İSTANBULSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor - Ümraniyespor maçı 16 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 16.00'da  İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanıyor. Zorlu maçı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Sağlam'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Hüsnü Emre Çelimli yapıyor. 

İstanbulspor - Ümraniyespor maçı TRT Spor kanalında şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

 İSTANBULSPOR İLK 11
1. MUHAMMED ALPEREN UYSAL
4. MEHMET YEŞİL
5. ESLEM ÖZTÜRK
9. İBRAHİM YILMAZ
13. OĞUZHAN BERBER
20. FERHAT YAZGAN
27. VALON ETHEMI
50. MICHAEL OLOGO INAINFE
57. MELİH KABASAKAL
66. ALİ YAŞAR
98. JETMİR TOPALLİ
 Yedekler
40. MARIN LJUBIC
3. TUNCER DUHAN AKSU
6. BERKAY GÖRMEZ
11. ALDIN CAJIC
14. EMRECAN UZUNHAN
19. EMİR KAAN GÜLTEKİN
23. OKAN ERDOĞAN
24. MUAMMER SARIKAYA
33. FATİH TULTAK
44. YUSUF ALİ ÖZER
 Teknik Sorumlu
MEHMET HÜSEYİN DALGIÇ
 
 ÜMRANİYESPOR İLK 11
35. BURAK ÖĞÜR
2. AVDIJA VRSAJEVIC
5. ALİM ÖZTÜRK
28. YONATHAN ALEXANDER DEL VALLE RODRIGUEZ
8. SERKAN GÖKSU
10. YACINE BAMMOU
11. ONUR AYIK
39. ANTONIO MRSIC
41. KARTAL KAYRA YILMAZ
44. TOMISLAV GLUMAC
55. ERCAN COŞKUN
 Yedekler
13. ORKUN ÖZDEMİR
4. MUSTAFA ESER
20. OĞUZ GÜRBULAK
21. STEFANO NAPOLEONI
24. OĞUZCAN ÇALIŞKAN
22. HÜSEYİN ATAKAN ÜNER
77. MUAMMER DENİZHAN TAŞKAN
9. OLANREWAJU MUHAMMED KEHINDE
97. FARUK CAN GENÇ
15. MUSTAFA CAN KARAGÖZ
 Teknik Sorumlu
RECEP UÇAR

 

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