İstanbulspor - Ümraniyespor canlı izle | İstanbulspor - Ümraniyespor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 20. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda İstanbulspor ile Ümraniyespor karşılaşacağı bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde maçı izlemek isteyenler için İstanbulspor - Ümraniyespor canlı izle | İstanbulspor - Ümraniyespor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.

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Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor - Ümraniyespor maçı 16 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 16.00'da İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanıyor. Zorlu maçı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Sağlam'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Hüsnü Emre Çelimli yapıyor.

İstanbulspor - Ümraniyespor maçı TRT Spor kanalında şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.