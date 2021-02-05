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İstanbulspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında İstanbulspor, evinde Ümraniyespor'u ağırlıyor. Peki, İstanbulspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İstanbulspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında heyecan İstanbulspor-Ümraniyespor maçıyla devam ediyor. Bu ligde İstanbulspor evinde 4 maçtır kazanıyor, evinde 10 maçtır kaybetmiyor, toplamda 6 maçtır kazanıyor, toplamda 8 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Ümraniyespor deplasmanda 3 maçtır kazanamıyor. İstanbulspor, 40 puanla 2'inci sırada yer alıyor. Ümraniyespor ise 21 puanla 12'inci sırada bulunuyor. Peki, İstanbulspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İSTANBULSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında oynanacak olan İstanbulspor-Ümraniyespor mücadelesi 6 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, hakem Mustafa Kürşad Filiz tarafından yönetilecek. Mustafa Kürşad Filiz'in yardımcılıklarını ise Mehmet Ali Akkor ve Cem Özbay üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TRT ile TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçı, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

İstanbulspor-Ümraniyespor maçı da TRT Spor'dan 6 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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