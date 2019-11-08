İstanbul’u kana bulamak isteyen DEAŞ üyeleri tutuklandı
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı törenleri esnasında eylem yapma hazırlığında oldukları iddia edilen 8 DEAŞ üyesi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı törenleri esnasında eylem yapma hazırlığında oldukları iddia edilen 8 DEAŞ üyesi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri esnasında eylem yapma hazırlığında oldukları iddia edilen DEAŞ üyesi 11 şüpheli farklı tarihlerde gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilmelerinin ardından savcılık tarafından sorguları tamamlanan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8'i tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimliğe sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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