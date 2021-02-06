İstanbul'u sis kapladı! Gökyüzünü görenler adeta mest oldu İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sis, güzel manzaralar oluşturdu. Sis manzaraları drone ile havadan görüntülendi.

1 13 İstanbul sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu güne sisle başladı.