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  3. İstanbul'u sis kapladı! Gökyüzünü görenler adeta mest oldu

İstanbul'u sis kapladı! Gökyüzünü görenler adeta mest oldu

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sis, güzel manzaralar oluşturdu. Sis manzaraları drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'u sis kapladı! Gökyüzünü görenler adeta mest oldu 1113

İstanbul sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu güne sisle başladı. 