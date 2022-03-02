İstanbul'u, Yunanistan topraklarına ait göstermişlerdi! Fahrettin Altun, ABD'li kanala "paşa paşa" özür diletti! "İlla denize mi dökelim?"

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devleti televizyonlarında bir skandala imza atıldı. CBS News isimli bir kanal, harita üzerinde açıklamalarda bulunurken İstanbul'u Yunanistan'a ait göstermiş, Yunan topraklarında barınan bir şehir algısı yaratmaya çalışmıştı. Gerçekleştirilen yayına sessiz kalamayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vakit kaybetmeden kanala uyarı mektubu göndermişti. Altun'un mektubunda,"Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açabilecek her türlü adımdan kaçınılması hususlarında gerekli tedbirlerin alınmasını ve dün yaşanan olayla ilgili bir izahat verilmesini bekliyoruz." ifadeleri yer alınca, ABD özür dileyerek, yapılan hatanın tekrarlanmayacağını ifade etti.

"PROTESTO EDİYORUZ"

Altun, kanala yolladığı mektupta, ABD'li kanalın hatasından dönmesi gerektiği belirterek,"CBS News televizyonunun, Rus savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçişine dair bir haberde Türkiye'nin en büyük şehri olan ve 1453'ten bu yana Türk milletinin egemenliği altında bulunan İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi gösterdiği dikkatime getirildi. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde maksimalist talepleriyle bölgesel güvenliğe zarar verdiğini ve NATO'nun Doğu kanadını zayıflattığını göz önünde bulundurarak, kanalınızın art niyetli olmadığını umduğumuz bu hatasını resmen ve açık bir biçimde protesto ediyoruz. Yapılan hatanın tekrarlanmaması ve Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açabilecek her türlü adımdan kaçınılması hususlarında gerekli tedbirlerin alınmasını ve dün yaşanan olayla ilgili bir izahat verilmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

ÖZÜR DİLETTİ

Fahrettin Altun'un mektubunun hemen ardından harekete geçen kanal, yapılan yanlışın bir daha tekrarlanmayacağını belirterek özür diledi. Kanalın yaptığı açıklamada, "İstanbul'u Türkiye'nin değil, yanlış bir şekilde Yunanistan'ın parçası olarak gösteren bu grafik, yapılan hatanın dikkatimize getirildiği anda düzeltilmiştir. Tüm haberlerimizde doğruluk ilkesine bağlı kalıyoruz ve gelecekte böyle bir hatanın tekrarlanmaması için yayın süreçlerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Bize ulaştığınız ve CBS News adına sizden özür dileme imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim." ifadeleri yer aldı.

"İLLA DENİZE Mİ DÖKELİM?"

ABD'li kanala, Türk vatandaşlarından da tepki geldi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanları denize döktüğünü hatırlatan vatandaşlar "Harita bilgilerini pekiştirmeniz adına, Yunanları illa denize mi dökelim?" ifadeleri yer aldı.