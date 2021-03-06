İstanbul'un 3 ilçesinde 17 saat su yok!
Salı gününden itibaren 17 saatliğine, Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de su kesintisi yaşanacağı açıklandı.
İSKİ'den yaptığı açıklamada 09 Mart 2021 Salı günü 22.00 ile 10 Mart 2021 Çarşamba günü 15.00 saatleri arasında Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında gerçekleştirilen yenileme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelere su verilemeyeceğini duyurdu.
SU KESİNTİSİ YAŞAYACAK BÖLGELER
Büyükçekmece İlçesi: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye Mahalleleri.
Çatalca İlçesi: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey Mahalleleri.
Silivri İlçesi: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Selimpaşa ve Semizkumlar Mahalleleri ile Çanta Mahallesi'nin üst kotları."