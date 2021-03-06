İstanbul'un 3 ilçesinde 17 saat su yok! Salı gününden itibaren 17 saatliğine, Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

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İSKİ'den yaptığı açıklamada 09 Mart 2021 Salı günü 22.00 ile 10 Mart 2021 Çarşamba günü 15.00 saatleri arasında Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında gerçekleştirilen yenileme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelere su verilemeyeceğini duyurdu. SU KESİNTİSİ YAŞAYACAK BÖLGELER Büyükçekmece İlçesi: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye Mahalleleri. Çatalca İlçesi: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey Mahalleleri. Silivri İlçesi: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Selimpaşa ve Semizkumlar Mahalleleri ile Çanta Mahallesi'nin üst kotları."

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