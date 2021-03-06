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İstanbul'un 3 ilçesinde 17 saat su yok!

Salı gününden itibaren 17 saatliğine, Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

İstanbul'un 3 ilçesinde 17 saat su yok!

İSKİ'den yaptığı açıklamada  09 Mart 2021 Salı günü 22.00 ile 10 Mart 2021 Çarşamba günü 15.00 saatleri arasında Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında gerçekleştirilen yenileme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelere su verilemeyeceğini duyurdu.

SU KESİNTİSİ YAŞAYACAK BÖLGELER

Büyükçekmece İlçesi: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye Mahalleleri.

Çatalca İlçesi: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey Mahalleleri.

Silivri İlçesi: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Selimpaşa ve Semizkumlar Mahalleleri ile Çanta Mahallesi'nin üst kotları."
 

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