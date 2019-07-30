İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur etkili oldu

İSTANBUL'un bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Öğle saatlerinde Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy ve Bahçelievler'de aniden bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, trafikte de sürücüler yollardaki su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Yer yer gök gürültülü şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı yollarda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Metrobüs ve metrodan inen vatandaşlar duraklarda yağmurun dinmesini bekledi. Yaklaşık 20 dakika süren yağış, daha sonra etkisini kaybetti.

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DHA