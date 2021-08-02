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  3. İstanbul'un bu 6 ilçesinde yaşayanların dikkatine! Aşısı olmayan ekmek alamayacak

İstanbul'un bu 6 ilçesinde yaşayanların dikkatine! Aşısı olmayan ekmek alamayacak

İstanbul’da bukunan altı ilçenin fırıncılar odası temsilcisi bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Toplantı kararınca artık aşı olmayanlara fırınlarda ekmek satılamayacak. İşte detaylar...

İstanbul'un bu 6 ilçesinde yaşayanların dikkatine! Aşısı olmayan ekmek alamayacak

1 Temmuz’da tedbirlerinin ardından yasakların büyük kısmının kaldırıldığı Türkiye’de uzmanlar, daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantına dikkat çekerek ağustos ayında yeni bir pik uyarısında bulunurken, son dönemdeki vakaların çoğunluğunu iki doz aşısını olmayanlar vatandaşlar oluşturuyor. Bu nedenle aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar getirilmesi gibi seçenekler değerlendirilmeye başlamıştı. O kısıtlamalardan bir tanesi İstanbul Fırıncılar Odası temsilcisinden geldi! Aşı olmayan ekmek alamayacak...

İstanbul'un bu 6 ilçesinde yaşayanların dikkatine! Aşısı olmayan ekmek alamayacak

6 İLÇEDE AŞI OLMAYANA EKMEK SATIMI YASAKLANACAK!

Türkiye’nin bir kapanmayı daha kaldıramayacağını söyleyen İstanbul Fırıncılar Odası Esenler Temsilcisi Mustafa Çiçek; Bakırköy, Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa ve Esenler’de fırına gelen müşterilerin aşılarının olup olmadığının kontrol edileceğini, aşısı olmayana ekmek satışında bulunmayacaklarını bildirdi. Çiçek, bu kararın en kısa sürede 39 ilçeye yayılacağını umduğunu belirterek, Hatta bu kararın tüm Türkiye’ye yayılmasını istiyoruz. Bu şekilde en azından insanları uyarmış oluruz. Çünkü Türkiye’nin bir kapanmaya daha gücü yok” dedi.

İstanbul'un bu 6 ilçesinde yaşayanların dikkatine! Aşısı olmayan ekmek alamayacak

Uygulamanın haftaya başlayacağını duyuran Çiçek, aşı kontrolünün cep telefonlarındaki HES uygulaması üzerinden yapılacağını kaydetti.

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