İstanbul’un En Büyük Alışveriş Merkezi! En Büyük Alışveriş Merkezi Nerede

İstanbul'un birçok ilçesinde alışveriş merkezi bulunuyor. Bunlar arasından en büyük olanları merak ettiniz mi? En büyük alışveriş merkezleri ve nerede olduklarını haberimizin detayında bulabilirsiniz.

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İstanbul’un En Büyük Alışveriş Merkezi! En Büyük Alışveriş Merkezi Nerede

Bilindiği gibi İstanbul Türkiye'nin kalbi konumunda bir şehirdir. Bu yönüyle hem dünyada hem de ülkemizde önemli bir yere sahiptir. Nüfus bakımından da oldukça yoğun bir şehir olması nedeniyle burada alışveriş merkezleri de bununla beraber gelişmiş ve çoğalmıştır. Dolayısıyla Asya, Avrupa ve Anadolu Yakası olarak üç kıtayı birbirine bağlayan bir merkez konumundadır. Dolayısıyla her bir kıtada yaşayan insanlar için alışveriş merkezleri yapılmıştır. Her bir alışveriş merkezi ve diğer adıyla AVM'ler günümüzde çok fazla tercih edilmektedir.

İstanbul alışveriş merkezleri bu anlamda ülkemizin bir numaralı alışveriş merkezleri olarak ifade ediliyor. Peki, İstanbul'un en büyük alışveriş merkezi hangisidir? Şöyle ifade etmemiz gerekirse aslında İstanbul'da ki en büyük alışveriş doğal olarak Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezi olarak ifade ediliyor. Hatta Dünya üzerinde sıralamaya da girmesi muhtemeldir.

Asya Yakasında Bulunan Alışveriş Merkezleri

Baktığımızda İstanbul'da sürekli alışveriş merkezi açılıyor. İstanbul’da açılan alışveriş merkezleri kıta bazlı olarak değişiyor. Her kıtanın kendine özgü vatandaşları bulmaktadır. Yani her kıta farklı kesimlerce kullanılmaktadır. Örneğin Anadolu Yakası daha çok muhafazakâr ve Anadolu insanının yerleşmiş olduğu bir yakadır, buna özgü olarak alışveriş merkezleri de ihtiyacı öyle yapılmıştır. Ancak Avrupa yakasına baktığımız zaman daha çok zengin kesimi yer aldığı, Avrupa yakasında alışveriş merkezleri de oldukça pahalı markalara ev sahiplik yapıyor. Peki, Asya kıtası alış veriş merkezleri konusunda ne durumdadır?

Asya yakasına çok fazla AVM bulunmamakla birlikte; Akasya AVM, Asya Park AVM, Emaar Square AVM bilinen alışveriş merkezleri arasında yer alıyor. İstanbul’un en büyük alışveriş merkezi Asya yakasında bulunmuyor. Direkt olarak Avrupa yakasında bulunmaktadır.

Avrupa ve Anadolu Yakasındaki AVM’ler

Yedi tepeli şehir birçok alışveriş merkezine de sahipliği yapıyor. Yerli ve yabancı tüm turistlerin dikkatini çeken alışveriş markaları Avrupa yakasında özellikle sayabileceğimiz birçok Alışveriş Merkezi bulunuyor. Dilerseniz bir kaç tanesi sayabiliriz. Bunlardan ilk akla gelen, Kanyon Alışveriş Merkezi Levent'te bulunuyor.

İst Marina AVM, yapabileceği gibi direkt olarak sahil alışveriş merkezidir. Anadolu Yakası'nda yer alır birçok markayı için içerisinde barındırır.

Metropol İstanbul AVM, oldukça geniş bir yapıya sahip olan bu alışveriş merkezi otoparkı, çocuk ve genç oyun parkları alışveriş merkezleri, yemek alanları, kafeleri, sinemaları ile ünlü bir eğlence mekânı olarak karşımıza çıkıyor.

Etiler AK Merkez Alışveriş Merkezi

İstinye AVM gibi daha birçok alışveriş merkezi İstanbul'da yer alıyor. Gerek Anadolu Yakası’nda gerekse Avrupa Yakası'nda oldukça fazla alışveriş merkezi bulunuyor. Hemen hemen tüm ilçelerinde alışveriş merkezleri yer alıyor.

Forum İstanbul

Forum İstanbul İstanbul'un en büyük alışveriş merkezi olarak ifade edilir. Peki, bu alışveriş merkezinde neler bulunuyor. Ailemizle veya sevdiklerimizle bu alışveriş merkezlerinde nasıl aktivitelerde bulunabiliriz. Hafta sonunu bu alışveriş merkezlerinde geçirdiğimizde nasıl bir enerjimiz olur? İşte İstanbul'da yaşayan ya da İstanbul'a yeni gelmiş kişiler en çok alışveriş merkezlerini araştırmaktadır. İstanbul'a gidip de Forum İstanbul Alışveriş Merkezi'ne görmeden İstanbul'dan dönülmemesini tavsiye ederiz.

Bayrampaşa'da alan Forum İstanbul alışveriş merkezi ve yaşam alanı Türkiye'nin ve İstanbul'un en büyük alışveriş merkezidir. İçerisinde IKEA, Koçtaş gibi ev dekorasyon mağazaları yer alırken, Media Markt, Teknosa, Bimeks gibi elektronik mağazalarda yer alıyor. Eğlence mekânlarını baktığımız zaman bowling, sinema, dev akvaryum, çocuk kulübü, golf sahası, sanat eserleri daha birçok şeyi burada bulabilirsiniz.

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