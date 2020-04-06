  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. İstanbul'un giriş ve çıkışlarında koronavirüs denetimleri sürüyor

İstanbul'un giriş ve çıkışlarında koronavirüs denetimleri sürüyor

Koronavirüs(Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç giriş çıkışı durdurulan İstanbul'da denetimler sürüyor. İl giriş çıkışlarının sıkça yapıldığı Tuzla'da geçiş izni olanlar yollarına devam ederken olmayanlar ise geri gönderildi.

Haber Global ekranlarında skandal! Berhan Şimşek canlı yayında sigara yaktıHaber Global ekranlarında skandal! Berhan Şimşek canlı yayında sigara yaktı

Ticaret Bakanı Pekcan, temassız ticaret uygulamasını anlatan bir video paylaştıTicaret Bakanı Pekcan, temassız ticaret uygulamasını anlatan bir video paylaştı

Koronavirüs denetimlerinde pes dedirten manzara! Bagajdan yolcu çıktıKoronavirüs denetimlerinde pes dedirten manzara! Bagajdan yolcu çıktı

Koronavirüs denetimi nedeniyle İstanbul'a giriş ve çıkışlarda kuyruklar oluştuKoronavirüs denetimi nedeniyle İstanbul'a giriş ve çıkışlarda kuyruklar oluştu

 

06 Nisan 2020 Pazartesi 10:40

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Türk Polis Teşkilatı 175. yaşına özel video yayınladı
Türk Polis Teşkilatı 175. yaşına özel video yayınladı
İstanbul'un giriş ve çıkışlarında koronavirüs denetimleri sürüyor
İstanbul'un giriş ve çıkışlarında koronavirüs denetimleri sürüyor
Sosyal mesafeye uymadılar! Sokakta halay çektiler
Sosyal mesafeye uymadılar! Sokakta halay çektiler
Tekirdağ’da korkunç kaza: Otomobil paramparça oldu
Tekirdağ’da korkunç kaza: Otomobil paramparça oldu
Hava durumu (6-7-8 Nisan 2020) Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek!
Hava durumu (6-7-8 Nisan 2020) Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek!
Haber Global ekranlarında skandal! Berhan Şimşek canlı yayında sigara yaktı
Haber Global ekranlarında skandal! Berhan Şimşek canlı yayında sigara yaktı
Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulans şarampole uçtu!
Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulans şarampole uçtu!
Ticaret Bakanı Pekcan, temassız ticaret uygulamasını anlatan bir video paylaştı
Ticaret Bakanı Pekcan, temassız ticaret uygulamasını anlatan bir video paylaştı
Doktorla davalık oldu! Aile sağlık merkezini basıp hemşireyi darp etti
Doktorla davalık oldu! Aile sağlık merkezini basıp hemşireyi darp etti
Koronavirüs denetimlerinde pes dedirten manzara! Bagajdan yolcu çıktı
Koronavirüs denetimlerinde pes dedirten manzara! Bagajdan yolcu çıktı