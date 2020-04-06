İstanbul'un giriş ve çıkışlarında koronavirüs denetimleri sürüyor
Koronavirüs(Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç giriş çıkışı durdurulan İstanbul'da denetimler sürüyor. İl giriş çıkışlarının sıkça yapıldığı Tuzla'da geçiş izni olanlar yollarına devam ederken olmayanlar ise geri gönderildi.
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06 Nisan 2020 Pazartesi 10:40
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