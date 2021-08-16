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  3. İstanbul'un göbeğini fareler bastı! Görenler gözlerine inanamadı

İstanbul'un göbeğini fareler bastı! Görenler gözlerine inanamadı

İstanbul Esenyurt'ta her geçen gün sayıları giderek artan fareler semt sakinlerini bir hayli ürkütüyor. Durumdan rahatsız olan vatandaşlar boş arazi ve sokak ortasında görülen farelere çözüm bulunmasını istiyor.

İstanbul'un göbeğini fareler bastı! Görenler gözlerine inanamadı

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta görülen fareler, vatandaşın paniğine yol açmıştı. Bölge sakinlerinin belediyeye şikayeti üzerine giderek çoğalan ve sokak hayvanları için mama ve su kaplarını istila eden fareler semtte endişe yaratmaya devam ediyor. Yaşanan süreçten rahatsız olan vatandaşlar duruma çözüm bulunmasını istiyor.

İstanbul'un göbeğini fareler bastı! Görenler gözlerine inanamadı

"BU SEBEPTEN ÇOCUKLAR OKULA GİDEMEZ"

Fare istilasından son derece rahatsız olduğunu söyleyen ve durum böyle giderse çocukların bile korkudan okula gidemeyeceklerini belirten mahalle sakini Rahmi Karacaoğlu "Fareler çoğaldı. Bu sene daha fazla fare var. Bu sebepten çocuklar okula gidemez, korkacaklar. Gider faresi oldukları için normal fareden baya büyükler. Sokakta yürüdüğün zaman da ölü fareleri görebiliyorsun." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un göbeğini fareler bastı! Görenler gözlerine inanamadı

Mahalle olarak kötü ve zor durumda olduklarını belirten Karacaoğlu, farelerin boyutlarının oldukça büyük olduğunu da ekleyerek, yaşanan durumun sağlık açısından da olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti. Yaşadıkları semt için çözüm istediğini de dile getirdi.

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