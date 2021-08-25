İstanbul'un köprüleri bu defa farklı renklerle ışıl ışıl parladı! Bu renkler ne anlama geliyor?
Dün Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri dün, Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan etmesinin 30. yılı olması sebebiyle ülkenin bayrak rengi olan "mavi ve sarı" ışıklarla aydınlandı.
Dün Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri farklı renklerle aydınlatıldı. Köprülerin mavi renklerle aydınlatıldığını gören İstanbullular bir farklılık olduğunu sezdiler. Sebebinin ise Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yıl dönümü olmasıydı, bu yüzden köprü Ukrayna bayrağı renkleri ile aydınlatıldı. Farklı manzarayla karşı karşıya gelen insanlar çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştılar.
İSTANBUL KÖPRÜLERİ "MAVİ VE SARI" RENKLERİ İLE AYDINLATILDI
Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Ukrayna'nın bağımsızlığı ilan etmesinin 30. yıl dönümü sebebiyle, ülkenin bayrağının renkleri olan "mavi ve sarı" ile aydınlatıldı. Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle herkesi büyüleyen köprü çalışmaları bu defa Ukrayna için konsept değiştirdi.
FSM Köprüsü'nde oluşan görsel, Beykoz'dan da görüntülendi.