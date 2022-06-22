İstanbul'un kronik sorunu baş gösterdi! İETT otobüsü yolda kaldı, mağdur vatandaş yolu kesti

İstanbul'un CHP'li İBB döneminde kronik sorunu haline dönüşen İETT otobüslerinin arızalanması olayına bir yenisi eklendi. Son olarak Arnavutköy'de sabah saatlerinde Arnavutköy - Mecidiyeköy seferini yapan 336 M hattında faaliyet gösteren İETT otobüsü bilinmeyen nedenle arızalandı. Otobüsün yolda kalması nedeniyle işe giden veya bir yere yetişmeye çalışan vatandaşlar mağdur oldu.

VATANDAŞLAR YOLU KESTİ

Yaşanan olaya isyan eden vatandaşlar yolu kapattı ve diğer otobüslerin geçişine izin vermedi.

BİR METROBÜS TE ZİNCİRLİKUYU DA ARIZALANDI

Öte yandan aynı saatlerde Söğütlüçeşme seferini yapan bir metrobüs Zincirlikuyu'da arızalanarak yolda kaldı. Vatandaşlar yol kenarında beklemek zorunda kaldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.