Dünyanın en eski şehirleri arasında bulunan İstanbul, geçmişten günümüze içerisinde yaşayanları ve ziyarete gelenleri kendisine hayran bırakıyor. 622 yıllık Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapan İstanbul, günümüze kadar birçok kültürel mirası taşımış durumda. Tarihi ve doğal güzellikleriyle birlikte yiyecekleri ile de çok fazla insanın dikkatini üzerine çeken İstanbul'un, neyi meşhur? Yemekleri ve yöresel lezzetleri nelerdir? Bu soruların cevaplarına haberimizde detaylı bir şekilde yer verdik.

İSTANBUL'UN NEYİ MEŞHUR?

Dört mevsimin bir arada yaşandığı İstanbul, dünyanın göz bebeği halinde. İçerisinde birçok tarihi yapıyı ve kültürel mirası bulunduran İstanbul, tarihin en eski şehirlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Her köşesinde tarihi yapıların bulunduğu İstanbul'da, en meşhur olanları şöyle:

Ayasofya Camii: Bizans döneminden kalmış kilise olarak inşa edilmişken, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra camiye dönüştürülmüştür.

Sultanahmet Camii: Mavi cami olarak da bilinen Sultanahmet Camii Osmanlı Devleti'nin en önemli eserleri arasında yer alır.

Galata Kulesi: İstanbul'un en önemli sembollerinden bir tanesi olan Galata Kulesi Bizans döneminde inşa edilmiş ve Galata meydanında yer almaktadır.

Kız Kulesi: İstanbul'un en eski tarihi eserlerinden bir tanesi olarak boğazda yer alan Kız Kulesi İstanbul'un en önemli eserlerinden bir tanesidir.

YEMEKLERİ VE YÖRESEL LEZZETLERİ NELERDİR?

Tarihi ve kültürünün yanı sıra lezzetleri ile de adından sıkça söz ettiren İstanbul'un en meşhur yemekleri şöyle:

Sultanahmet Köftesi

Ortaköy Kumpiri

Sarıyer Börek

Eminönü Balık Ekmek

Sütlüce Uykuluk

Süleymaniye Kuru Fasulyesi

Vefa Bozası

Kanlıca Yoğurdu

Pierre Loti Kahvesi

Beyoğlu Çikolatası

İstanbul'un en çok aranan ve merak edilen bu lezzetleri her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin heyecan duyduğu konuların başında geliyor.