İstanbul'un nostaljik yıllarından kareler Eskiler, eskiden daha güzeldi. İstanbul'un o eski ihtişamlı yıllarından kareler. Bebek, Taksim ve Eminönü hatta çok daha fazlası. İşte tüm detayları ile 'Eski İstanbul'

1 72 Galata Köprüsü üzerinde bir an (1929)