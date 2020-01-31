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İstanbul'un nostaljik yıllarından kareler

Eskiler, eskiden daha güzeldi. İstanbul'un o eski ihtişamlı yıllarından kareler. Bebek, Taksim ve Eminönü hatta çok daha fazlası. İşte tüm detayları ile 'Eski İstanbul'

İstanbul'un nostaljik yıllarından kareler 1172

Galata Köprüsü üzerinde bir an (1929)