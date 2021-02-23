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  3. İstanbul'un orta yerinde silahlı saldırı! Kurşunların hedefindeki genç yaralı halde böyle kaçtı

İstanbul'un orta yerinde silahlı saldırı! Kurşunların hedefindeki genç yaralı halde böyle kaçtı

İstanbul Beyoğlu'nda akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda sohbete dalan 31 yaşındaki Abdülaziz Balçık aniden silahlı saldırıya uğradı. Kalçasından vurulan Balçık, can havliyle karşı kaldırıma koştuktan kısa süre sonra olduğu yere yığıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un orta yerinde silahlı saldırı! Kurşunların hedefindeki genç yaralı halde böyle kaçtı

Örnektepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda,  2 arkadaşıyla birlikte kaldırımda sohbet eden Abdülaziz Balçık, kimliği belirsiz kapüşonlu bir şahıs tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı da kalçasına isabet eden 2 kurşunla yaralanan Balçık, o esnada can havliyle yolun karşısına koşarak kurşunlardan kaçmaya çalıştı. Daha sonra merdivenlere oturan genç adamın yardımına çevredekiler koştu. 

Saldırgan şahıs olay yerinden kaçarken, saldırı anı sokakta bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kimliğini tespit ettiği şahsı arıyor. Yaralı kurtulan Abdülaziz Balçık'ın ise hastanede tedavisinin sürdüğü sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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