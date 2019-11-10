İstanbul'un Pendik ilçesindeki düğünde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Olay saat 12.30 sıralarında İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana geldi.

Kavakpınar Mahallesi Yeni Asır Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda silahlı 3 saldırgan bir sokak düğününe gelen 3 davetliyi düğün alanın yakınında ateş ederek yaraladı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SALDIRGANLAR YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler olay yerinden yaya olarak uzaklaşırken yaralılar ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırıda başından yaralanan Şenol Kara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ayaklarından yaralanan Murat ve İlyas Kara'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralıların kaldırıldığı hastanede, hastane personeli ve yaralı yakınları arasında arbede yaşandı. Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis 3 saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.