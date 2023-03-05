İstanbul'un suyu bitiyor! İstanbul barajları alarm vermeye başladı!

Ülke genelinde beklenen yağışların gerçekleşmemesi sebebiyle sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. 15 milyon nüfusa sahip İstanbul'da barajlar alarm vermeye başladı. Kazandere ve Papuçdere barajları kurudu.

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İstanbul'un suyu bitiyor! İstanbul barajları alarm vermeye başladı!

15 milyonluk nüfusa sahip İstanbul’a bu yıl beklenen yağış gerçekleşmedi. Beklenen kar gelmeyince barajlarda tehlike çanları çalmaya başladı. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı ise bu yıl ciddi oranda düştü. Kazandere ve Papuçdere barajlarında da ciddi oranda düşüş yaşanırken diğer barajlarda tehlike altında.

İstanbul'un suyu bitiyor! İstanbul barajları alarm vermeye başladı!

İSTANBUL BARAJLARI KURUDU

İstanbul'da geçtiğimiz sene mart ayında 10 barajın ortalama su oranı yüzde 89 olarak ölçülürken, son verilere göre bu oran 35.29’a geriledi. Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarında da ciddi oranda düşüş yaşanıyor.

İstanbul'un suyu bitiyor! İstanbul barajları alarm vermeye başladı!

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARI

Geçtiğimiz sene mart ayında Kazandere Barajı yüzde 100 seviyesinde iken, son verilere göre su seviyesi yüzde 5,31’e,

Papuçdere’de ise yüzde 94,53’ten yüzde 6,96’ya geriledi.

Ömerli Barajı'nda 91.66’dan 51.34’e, Papuçdere Barajı'nda yüzde 94,53’ten yüzde 6,96’ya,

Sazlıdere Barajı'nda yüzde 63.87’den yüzde 33.26’ya,

Büyükçekmece Barajı'nda yüzde 94.45’ten yüzde 31.45’e,

İstanbul'un suyu bitiyor! İstanbul barajları alarm vermeye başladı!

Alibey Barajı'nda yüzde 78.39’dan yüzde 10.87’ye,

Terkos Barajı'nda yüzde 85’ten yüzde 31.98’e,

Kazandere Barajı'nda yüzde 100’den yüzde 5.31’e,

Elmalı Barajı'nda yüzde 96.56’dan yüzde 35.23’e,

Darlık Barajı'nda yüzde 100’den yüzde 40’a,

Istranca Barajı'nda yüzde 100’den yüzde 33.87’ye geriledi.

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