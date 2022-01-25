"İstanbul'un tadı kalmamıştı, tuzu da kalmamış" Vatandaşın İBB'ye olan tepkisi çığ gibi büyüyor! İmamoğlu istifaya davet ediliyor!

İstanbul, 2015 yılından bu yana en soğuk ve en çok kar yağışının etkili olduğu kış mevsimini geçiriyor. Bununla birlikte vatandaşın olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için harekete geçmesi gereken İBB, tuzlama çalışmalarını yerine getiremeyince, birçok insan yollarda saatlerce mahsur kaldı. Kimi arabasını kenara çekip evine yürüdü, kimine ise esnaf, dükkan kapılarını araladı. İBB'nin kar yağışlarına hazırlıksız yakalanmasına vatandaş tepki göstermeye devam ederken, sosyal medyada Ekrem İmamoğlu için "İstifa" etiketi gündem oldu.

İSTANBULLULAR, İMAMOĞLU'NU İSTEMİYOR

Geçtiğimiz gün yaşanan kar felaketleri, İstanbulluyu çileden çıkardı. Sosyal medya hesabında kısa sürede "İmamoğlu istifa" etiketi gündem olurken, vatandaşlar İBB Başkanının uğrattığı hayal kırıklıklarını yazıya döktü. "Oy vermiştim, gerçekten iyi gelirsin sanmıştım. Tüm yakınlarım yolda mahsur kaldı." sitemlerinde bulunan vatandaşlar, İmamoğlu'nu istemediklerini belirtti.