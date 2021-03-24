İstanbul'un yüksek kesimleri kar yağışına teslim oldu! İşte Aydos'un büyüleyen görüntüleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanların günler öncesinden uyarısını yaptığı kar yağışı başladı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanını beyaza bürüdü. Son durum da havadan görüntülendi.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı hava tahminlerine göre bugün çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı bir hava İstanbul'da etkili olacak. Sıcaklığın ise 6 derece olacağı tahmin ediliyor.