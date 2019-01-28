İstasyon Mahallesi vizyon projesi çalışmaları devam ediyor

Bilecik Belediyesi tarafından İstasyon Mahallesinde yapımı gerçekleştirilen İstasyon Mahallesi Sosyal Donatı ve Yaşam Alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Şehrin birçok mahallesinde vizyon projeleri gerçekleştiren Bilecik Belediyesi, mahalle sakinlerinin yaşam standartlarını yükseltecek projeleri bir, bir gerçekleştiriyor. Birçok mahallede spor ve yeni yaşam alanlarını mahalle sakinlerinin hizmetine sunan Bilecik Belediyesi, İstasyon Mahallesi için vizyon projelerden birisi olan çalışma tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında Dalakdere'nin ıslahı da Ertuğrulgazi Mahallesine yapılacak olan Elektroflokülasyon Arıtma Tesislerinin devreye girmesi ile ıslah edilecek ve mahalle sakinleri Dalakdere'nin kenarında çay içme keyfini yaşayacak. Bilecik ve mahallenin yeni cazibe alanlarından birisi olacak proje kapsamında; sosyal donatı alanları, ticaret alanları, çocuklar için yeni oyun alanları ve parklar, dinlenme ve yeşil alanlar, kafe ve restoranlar ile spor merkezlerini barındıracak.

Kaynak: İHA