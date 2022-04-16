İstasyon Operasyon İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstasyon Operasyon İşçisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte İstasyon Operasyon İşçisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, İstasyon Operasyon İşçisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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İstasyon Operasyon İşçisi Tanımı;
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İstasyon Operasyon İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İstasyon Operasyon İşçisi Maaşları
İstasyon Operasyon İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İstasyon Operasyon İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İstasyon Operasyon İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
4323.68
Meslek Adı :
İstasyon Operasyon İşçisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları
Meslek Grubu :
Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları
Meslek Birim Grubu :
Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Sorumlusu olduğu istasyonun yangın ve haberleşme sistemleri ile istasyon elektromekanik sistemleri/ekipmanlarını, istasyon yönetim sistemi (SIMS SCADA) üzerinden yöneten/kullanan kişidir
Görev ve İşlem Basamakları : İstasyon Operasyon İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki İstasyon Operasyon İşçisi maaşlarına ek olarak sizlerde İstasyon Operasyon İşçisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
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