İstasyon Operasyon İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İstasyon Operasyon İşçisi görev tanımı nedir, İstasyon Operasyon İşçisi ne iş yapar, İstasyon Operasyon İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İstasyon Operasyon İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İstasyon Operasyon İşçisi Tanımı;

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İstasyon Operasyon İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İstasyon Operasyon İşçisi Maaşları

İstasyon Operasyon İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İstasyon Operasyon İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İstasyon Operasyon İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.68

Meslek Adı :

İstasyon Operasyon İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sorumlusu olduğu istasyonun yangın ve haberleşme sistemleri ile istasyon elektromekanik sistemleri/ekipmanlarını, istasyon yönetim sistemi (SIMS SCADA) üzerinden yöneten/kullanan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları : İstasyon Operasyon İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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