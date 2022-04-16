İstasyon Şefi-Demiryolu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İstasyon Şefi-Demiryolu görev tanımı nedir, İstasyon Şefi-Demiryolu ne iş yapar, İstasyon Şefi-Demiryolu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İstasyon Şefi-Demiryolu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İstasyon Şefi-Demiryolu Tanımı;

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İstasyon Şefi-Demiryolu Maaşı Ne Kadar? 2022 İstasyon Şefi-Demiryolu Maaşları

İstasyon Şefi-Demiryolu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İstasyon Şefi-Demiryolu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İstasyon Şefi-Demiryolu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.51

Meslek Adı :

Ordino Memuru

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Güverte enspektörlüğü kontrolünde gemilerin günlük sefer ordinolarını hazırlayan, arıza, bakım, ek sefer vb. durumlarda ordinoyu seferleri aksatmayacak şekilde yenileyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ordino Memuru, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Güverte enspektörlüğü kontrolünde gemilerin günlük sefer ordinolarını hazırlamak,

b) Gemilerin arızalanmaları durumunda ordinoyu revize etmek,

c) Seferlerin aksamalarını önleyecek tedbirler almak,

d) Planlı ve günlük bakımı yapılacak gemilerin seferleri aksatmayacak şekilde ordino dışı kalmalarını sağlamak,

e) Gemilerin ordinodaki boşluklarında sorumlu enspektörün planına uygun olarak gemilerin yakıt almasını ve sintine boşaltma işlerini organize etmek,

f) Yolcu yoğunluğu bulunan hatlarda ek sefer yapılabilmesi için gerekli organizasyonu yapmak,

g) Özel organizasyonlar için kiralanan gemilerin organizasyonunu (nereye gideceği, ne kadar kalacağı vb.) yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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