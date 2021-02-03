İstasyon Trafik İşletmeni Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

İstasyon Trafik İşletmeni Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi

istasyon Trafik işletmeni (Seviye 5) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği TCDD’yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından hazırlanmıştır. İstasyon Trafik İşletmeni (Seviye 5) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır

İstasyon Trafik İşletmeni (Seviye 5), İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; görevli olduğu işyerinde trafik hizmetlerini mevzuata uygun olarak yürüten, tren hazırlama, sevk ve kabul işlemlerini yapan, manevra planlarını hazırlayıp, manevraların bu planlara göre yapılmasını sağlayan kişidir. İstasyon Trafik İşletmeni, yaptığı işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından ve kalitesinden sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır, olağandışı durumlarla karşılaştığında, sorumluluk alanına giren konularda doğrudan inisiyatif kullanarak sorunun çözümüne katkı sağlar, sorumluluk alanı dışında kalan olağandışı durumları ilgililere bildirir. Kendi iş emniyeti önlemlerini almak ve birlikte çalıştığı diğer kişilerin iş emniyetine katkı sağlamak da İstasyon Trafik İşletmeninin sorumlulukları arasında yer alır.

Standart kodu : 12UMS0233-5

Standart adı : İstasyon Trafik İşletmeni

İstasyon Trafik İşletmeni Seviyesi : Seviye 5

Revizyon Sayısı : 0

İlgili Olduğu Sektör : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar : TCDD Vakfı

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 05.09.2012 - - 28402 (Mükerrer)

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