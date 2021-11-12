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İstavrit Azmanı ne demek, TDK'ya göre İstavrit Azmanı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İstavrit Azmanı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İstavrit Azmanı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İstavrit Azmanı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İstavrit Azmanı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İstavrit Azmanı ne demek, TDK'ya göre İstavrit Azmanı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstavrit azmanı ne demek? İstavrit azmanı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istavrit azmanı kelimesi. Peki istavrit azmanı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istavrit azmanı nedir, istavrit azmanı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İSTAVRİT AZMANI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstavrit azmanı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre istavrit azmanı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ton balığı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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