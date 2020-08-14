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İşte 14 Ağustos günün spor manşetleri!

Bugün yayımlanan gazetelerin tüm spor sayfalarını sizin için derledik. Süper Lig'de ki son transferlere ve gündemi değiştirecek manşetlere bu galerimizden göz atabilirsiniz....

İşte 14 Ağustos günün spor manşetleri! 1118