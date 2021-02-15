İşte Anne Projesi başvuru tarihi ne zaman 2021? İşte Anne Projesi başvuru yap İŞKUR | İşte Anne Projesi hangi illerde var?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), çalışmayan ve işsiz olan annelere 2021 yılında ödeme bağlayacak. Peki İşte Anne Projesinin detayları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?

İŞTE ANNE PROJESİ NEDİR?

İŞKUR tarafından başlatılan İşte Anne Projesi kapsamında çalışmak isteyen ancak iş bulamayan anneler yararlanabiliyor. 2021 yılı için günlük 95 liralık ödeme ile anneler kurslara devam ettikleri sürece aylık maaş alabilecek.

Devlet, işsiz ve 0-15 yaş arası çocuğu olan çocuklu annelerin iş hayatına yeniden girmeleri ve işlerini güvence altına almaları için destek sağlamaya devam ediyor.

İşte Anne projesi kapsamında 0-15 yaş arası çocuğu olan işsiz anneler, işbaşı eğitimlerine katılmaları halinde günlük 95 TL alacak. Kurs katılım süresi boyunca ödemeler ise aylık olarak verilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İşte Anne Projesi için başvuru şartları şöyle;

İşkur’a kayıtlı işsiz olmak

Emekli olmamak

İşbaşı eğitim programına başvuruda bulmak

Başvuru tarihinden önce 3 ay boyunca işverenin çalışanı olmamak

İşverenin 1. ya da 2. derece yakını veya eşi olmamak

Başvuru tarihinden önce son 1 ay içinde emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olmak

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

1-Mesleki Eğitim Kursları

2-İşbaşı Eğitim programları

İşte Anne Projesi'nden yararlanmak için yukarıdaki İŞKUR’un iki programından birine katılmak gerekiyor. Bu programlar mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarıdır. Destekten yararlanmak için çocuğa ait kimlik kartı ve kreş veya bakımevinden alınan fatura istenecek. Bakım yardımı için kreşten alınacak SGK sicil numarası ile annelerin İŞKUR’a talepte bulunulması gerekiyor. Başvurular İŞKUR Müdürlüklerine yapılacak.

İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

İŞTE ANNE PROJESİ HANGİ İLLERDE VAR?

İşte Anne Projesi için 81 ildeki İŞKUR İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman başvuru yapabilirsiniz.