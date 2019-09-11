İşte Benim Stilim Yağmur Taktaş'ın son hali! Görenler gözlerini alamadı İşte Benim Stilim programına katılan ve adını duyuran Yağmur Taktaş görenleri şoke etti. Yaptığı değişikliklerle gündem olan Yağmur Taktaş'ın son hali..

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