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  3. İşte Bu Benim Masalım dizisinin fragmanı yayınlandı!

İşte Bu Benim Masalım dizisinin fragmanı yayınlandı!

Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak'ta yayın hayatına gireceği Exxen'de izleyiciyle buluşacak Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in başrollerini paylaştığı 'İşte Bu Benim Masalım' dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Şarkı söylemeyi seven bir kızın üniversite hayatının anlatıldığı dizi izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

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28 Aralık 2020 Pazartesi 09:29
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