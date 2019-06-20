İşte en çok kazanan meslekler Üniversite sınavının ardından tercih dönemi yaklaşırken adaylar iyi gelir sağlayan işleri merak ediyor. U.S News 2019'un en iyi mesleklerini açıkladı. İşte 2019'un en çok kazanan, en iyi meslekleri...

1 25 Finans Müdürü Ortalama maaş: 125,080 Dolar İşsizlik Oranı: 2,2 İşsizlik Oranı