Koronavirüse karşı 'doğal koruyucu' besinler

Bağışıklık sistemini güçlü tutmak ve bu doğrultuda beslenmek, vücudu pek çok hastalığa karşı dirençli hale getirdiği gibi aylardır içinde olduğumuz ölümcül salgın sürecini de atlatabilmemiz için çok önemli.

Pandemiyle mücadelede immün sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması gerekiyor. Bağışıklığı güçlü tutmak için de yaşamın bir parçası haline gelebilecek doğru diyet ve dengeli beslenme düzeni belirlemek gerekiyor.

Dengeli, sağlıklı ve düzenli beslenme alışkanlıkları bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir role sahiptir. Doğru diyet yaşamın bir parçası haline getirilmediği ve beslenme hataları sık tekrarlandığında ise vücudun doğal savunma mekanizması olumsuz etkilenir.